Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 4 ноября 2024Бывший СССР

На Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

Express: на Украине опасаются отключения электричества зимой на 14 часов в сутки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

На Украине боятся отключения электроэнергии зимой на 14 часов в сутки. Об этом пишет британская газета Express.

«Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневых систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал изданию главный научный сотрудник Украинского Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, ситуация с энергетической ситуацией на Украине критическая. Она выразила надежду, что международные партнеры окажут стране помощь как можно скорее.

Ранее на Украине заявили о возможном отсутствии света зимой. По словам советника кабмина Украины по энергетике Александра Харченко, если Россия нанесет удары по ядерной энергосистеме Украины, света в стране зимой может не быть по 20 часов в сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      Партия социалистов Молдавии не признала голосование на зарубежных избирательных участках

      На Украине принудительно мобилизовали и избили 55-летнего священника УПЦ

      Роспотребнадзор проконтролирует утреннюю проверку детей на Коксаки

      Названа роль искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита кадров

      В Финляндии допустили увеличение поддержки Украины за счет налогов жителей ЕС

      Американец высказался об отношении украинцев к российским военным

      В Перу от удара молнии погиб футболист

      В Британии рассказали о ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

      На Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше