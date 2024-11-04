На Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

Express: на Украине опасаются отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

На Украине боятся отключения электроэнергии зимой на 14 часов в сутки. Об этом пишет британская газета Express.

«Российские удары, очевидно, продолжатся, и ничто не может гарантировать защиту недавно восстановленных объектов от атак из-за отсутствия многоуровневых систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал изданию главный научный сотрудник Украинского Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, ситуация с энергетической ситуацией на Украине критическая. Она выразила надежду, что международные партнеры окажут стране помощь как можно скорее.

Ранее на Украине заявили о возможном отсутствии света зимой. По словам советника кабмина Украины по энергетике Александра Харченко, если Россия нанесет удары по ядерной энергосистеме Украины, света в стране зимой может не быть по 20 часов в сутки.

