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13:01, 4 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможном отсутствии света зимой

Харченко: света на Украине зимой может не быть по 20 часов в сутки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Если РФ нанесет удары по ядерной энергосистеме Украины, света в стране зимой может не быть по 20 часов в сутки. Об этом заявил советник кабмина Украины по энергетике Александр Харченко в беседе с Politico.

К настолько долгим отключениям, по его словам, может привести и холодная зима. Эксперт Геннадий Рябцев, в свою очередь, назвал наиболее вероятными отключения света на 8-14 часов в сутки. При этом в США ожидают очень суровую зиму на Украине, приводит издание слова анонимного американского чиновника.

Кроме того, уверены эксперты издания, Украине может не хватить на зиму запасов газа на фоне того, что западные трейдеры и компании в 2024 году «неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи».

Ранее Союз потребителей коммунальных услуг Украины анонсировал рост тарифов на свет. В течение двух-трех лет электричество в стране подорожает вдвое.

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