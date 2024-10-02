На Украине предсказали резкий рост тарифов на электроэнергию

Союз потребителей коммунальных услуг Украины анонсировал рост тарифов на свет

В течение двух-трех лет на Украине произойдет удвоение тарифов на электроэнергию, следует из комментария председателя Союза потребителей коммунальных услуг страны Олега Попенко, на который ссылается ТАСС.

С учетом того, что с 1 июня тариф для населения был установлен на уровне 4,32 гривны (0,1 доллара) за киловатт-час, предсказанное экспертом резкое повышение до диапазона в 8-9 гривен увеличит плату за свет для украинцев как раз примерно в два раза. При этом уже в 2025 году стоимость киловатт-часа для граждан составит 6,5-7 гривен.

Ранее в республиканском Центре противодействия дезинформации заявили, что зимой на Украине электроэнергия может отсутствовать по 12-20 часов в сутки в зависимости от обстоятельств. По словам министра энергетики республики Германа Галущенко, страна потеряла половину вырабатывающих мощностей. Из-за проблем с энергогенерацией ведомство решило импортировать электричество из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии.