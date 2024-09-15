Украина решила импортировать электричество из пяти стран

В Минэнерго Украины спрогнозировали импорт электричества из пяти стран

Из-за проблем с энергогенерацией Министерство энергетики Украины решило импортировать электричество из пяти соседних стран. Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии», — говорится в публикации Минэнерго.

Отмечается, что объем импорта электроэнергии в отдельные часы достигнет 1329 мегаватт.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране оказались уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. Министр энергетики республики Герман Галущенко также отметил, что Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей.