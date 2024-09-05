На Украине рассказали об отсутствии света зимой по 12-20 часов в сутки

Зимой на Украине электроэнергия может отсутствовать по 12-20 часов в сутки в зависимости от обстоятельств. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации республики.

Отмечается, что при условии умеренной зимы и стабильной работы восьми-девяти энергоблоков атомных электростанций украинская энергетика сможет вырабатывать около трех гигаватт, что позволит проводить отключения электроэнергии до 12 часов.

Если же ВС России продолжат наносить удары по объектам энергетики, зима окажется холодной, а работать будут шесть-семь блоков АЭС, украинцы будут проводить без электроэнергии до 20 часов в сутки.

Ранее журналисты издания Die Welt заявили, что, если на Украине зимой возникнут массовые отключения электроэнергии, стране стоит ждать санитарной катастрофы. Как отмечают авторы, именно от работы электростанций зависит то, будет ли у жителей Украины свет, горячая вода и другие бытовые удобства.