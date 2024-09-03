Welt заявил, что оставшиеся без электричества зимой люди начнут бежать с Украины

В случае если на Украине зимой возникнут массовые отключения электроэнергии, стране стоит ждать санитарной катастрофы. Об этом сообщается в материале немецкого издания Die Welt.

Европейское издание отмечает, что на Украине происходят массовые отключения электроэнергии. Авторы материала подчеркивают, что в случае, если это произойдет зимой, у украинцев появится множество бытовых трудностей.

По мнению авторов, именно от работы электростанций зависит то, будет ли у жителей Украины свет, горячая вода и другие бытовые удобства. «Если ответ на эти вопросы окажется отрицательным, возникнет угроза смерти от холода и опасность санитарных катастроф. Это приведет к массовому бегству миллионов людей», — отмечает издание.

Ранее издание Bloomberg предположило, что из-за отключения электроэнергии Украину покинут до 400 тысяч человек. Также отмечалось, что рост цен на электричество в июле мог ускорить потерю доверия к правительству страны.