Украине предрекли отток жителей из-за отключения электроэнергии

Bloomberg: до 400 тысяч человек покинут Украину из-за отключений электроэнергии

Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Энергетический аналитик из Киева Денис Саква заявил, что добиться необходимых мощностей до конца года почти невозможно. Согласно прогнозам Национального банка Украины, еще 400 тысяч человек покинут страну из-за отключений света и повреждений инфраструктуры.

«Власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что едва ли могло успокоить общественное негодование. Неспособность обеспечить рост мощностей способна ускорить потерю доверия к правительству», — отмечается в публикации.

В начале августа в «Укрэнерго» допустили возвращение отключений электричества на Украине. В компании объяснили, что это может произойти, если температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

