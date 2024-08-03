На Украине спрогнозировали возвращение отключений электроэнергии

«Укрэнерго»: на Украине в случае жары могут вернуть отключение электроэнергии

При установлении на территории Украины жары в стране может снова начаться отключение электроэнергии. Возвращение отключений спрогнозировал председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его цитирует ТАСС.

По словам Кудрицкого, отключения могут вернуться в случае, если температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

«Я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами — тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться», — заявил Кудрицкий.

Ранее британская газета Financial Times писала, что миллионы украинцев ожидает «холодная темная зима» из-за уничтоженной энергосистемы в стране. Они столкнутся с холодной зимой после того, как «российские ракеты стерли в порошок половину электроснабжения страны».