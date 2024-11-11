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12:18, 11 ноября 2024Бывший СССР

Армия России начала окружение Курахово

«Иди и смотри»: ВС России окружают Курахово в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России окружают город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военнослужащего.

Армия России продолжает успешное наступление на кураховском направлении. «Продвижение на флангах украинской группировки продолжается. Гарнизону противника грозит окружение», — рассказал боец ВС России.

Он добавил, что некоторые российские части находятся в городе и там ведутся бои. Курахово, добавил военнослужащий, охватывают постепенно с флангов.

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