Армия России начала окружение Курахово

«Иди и смотри»: ВС России окружают Курахово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России окружают город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военнослужащего.

Армия России продолжает успешное наступление на кураховском направлении. «Продвижение на флангах украинской группировки продолжается. Гарнизону противника грозит окружение», — рассказал боец ВС России.

Он добавил, что некоторые российские части находятся в городе и там ведутся бои. Курахово, добавил военнослужащий, охватывают постепенно с флангов.