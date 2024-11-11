ВС России вышли к участку трассы снабжения ВСУ в селе Петровском у Селидова

Российские военные вышли на ведущий из Покровска (украинское название Красноармейска) участок трассы, по которой шло снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Петровском вблизи Селидова. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

В силовых структурах заявили, что Российские войска вышли к участку трассы, из которого шла большая часть снабжения ВСУ, отошедших из Селидова в Петровское. Также сообщается, что эта же дорога является основной, которая ведет в Красноармейск, расстояние до которого на этом участке не превышает шести километров.

Ранее в США предрекли крах обороны ВСУ в Донбассе. «Если они [Украина] потеряют Покровск, вся их оборонительная линия на востоке Украины может рухнуть», — сказал журналист издания Forbes Дэвид Экс.

