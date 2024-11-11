Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:05, 11 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска вышли к участку трассы снабжения ВСУ у Селидова

ВС России вышли к участку трассы снабжения ВСУ в селе Петровском у Селидова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные вышли на ведущий из Покровска (украинское название Красноармейска) участок трассы, по которой шло снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Петровском вблизи Селидова. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

В силовых структурах заявили, что Российские войска вышли к участку трассы, из которого шла большая часть снабжения ВСУ, отошедших из Селидова в Петровское. Также сообщается, что эта же дорога является основной, которая ведет в Красноармейск, расстояние до которого на этом участке не превышает шести километров.

Ранее в США предрекли крах обороны ВСУ в Донбассе. «Если они [Украина] потеряют Покровск, вся их оборонительная линия на востоке Украины может рухнуть», — сказал журналист издания Forbes Дэвид Экс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

      В США призвали Байдена уйти и дать Харрис побыть президентом

      У питбуля родился зеленый щенок

      Индия попросила Россию срочно начать покупки ее товаров

      Чемпион UFC Джонс дал совет россиянину Анкалаеву

      Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

      Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Расправившийся с женой бывший министр Казахстана нашелся в Степногорске

      Путин поздравил Sputnik с десятилетием работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше