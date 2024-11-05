Forbes: если Украина потеряет Покровск, оборона ВСУ в Донбассе может рухнуть

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе близка к краху в Донбассе. Такое мнение выразил журналист американского издания Forbes Дэвид Экс.

«Если они (Украина — прим. «Ленты.ру») потеряют Покровск, вся их оборонительная линия на востоке Украины может рухнуть», — предрек журналист из США.

Экс отметил, что попытки Украины добиться переброски российских войск в Курскую область, чтобы ВСУ смогли нанести удар в Донбассе, не удались. Россия смогла совершить контратаку в регионе, при этом не замедлив наступления, подчеркивается в материале.

Ранее Экс рассказал о больших потерях ВСУ в военном конфликте с Россией. Он заявил, что Киев потерял почти столько же техники, сколько ему передали западные партнеры.