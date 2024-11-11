На Западе хотят убедить США разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Как может ответить Москва?

Песков заявил о продолжении СВО в случае разрешения ВСУ ударять вглубь России

На Западе хотят убедить США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России. О том, как может ответить Москва, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители (...) продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что никакая отправка каких-либо новых типов вооружения Киеву не позволит ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Россия продолжит боевые действия в ответ на удары ВСУ, добавил он.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер могут добиться разрешения на удары ВСУ вглубь России

Появилась информация, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться снять запрет на удары ВСУ ракетами Storm Shadow вглубь России. В этом западные политики намерены убедить главу США Джо Байдена до завершения его президентского срока.

«Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины», — указали авторы Telegraph.

Неназванные источники сообщили изданию, что в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время и надеются, что перед уходом он захочет превратить снятие запрета на удары в часть своего внешнеполитического наследия. Однако план Стармера может рассматриваться Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, предположили журналисты.

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Песков не исключил эскалации в зоне СВО

Как отметил Песков, слова европейских лидеров демонстрируют, что они продолжают свою линию. В то же время отметил, что исключать эскалации в зоне специальной военной операции (СВО) нельзя. Кроме того, по его словам, никакие виды вооружений не способны будут изменить динамику боевых действий на Украине, а динамика в проведении спецоперации военнослужащим хорошо понятна.

Как сообщал пресс-секретарь президента России, цели СВО остаются прежними. К тому же Путин ни разу не говорил о смене вектора спецоперации, а наоборот, неоднократно повторял, что цели остаются прежними.

«Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — сказал Песков.

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«Это искусственная подача материала. Во-первых, слово "посадить" в русской этимологии имеет разные значения. Во-вторых, ничего под команду Россия никогда не делает», — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Россия внимательно будет изучать подходы новой администрации президента США по украинской теме, а после возможно станет готова обсудить дальнейшее развитие и диалог, отметил политик. Но, по его мнению, сразу сесть за стол переговоров не получится, если только администрация не предпримет «какие-то колоссальные усилия в плане разработки собственной позиции и до этого обсудит ее с нами».