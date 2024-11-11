WP: Трамп заявил Путину, что хочет завершения конфликта на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Уточняется, что одной из тем разговора, который состоялся 7 ноября, стало установления мира на европейском континенте. В материале отмечается, что республиканец также заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине».

Правительство Украины якобы уведомили о звонке Трампа Путину

По информации The Washington Post, правительство Украины было проинформировано о звонке Дональда Трампа Владимиру Путину.

В публикации говорится, что украинские власти не возражали против разговора. По данным издания, украинские чиновники «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

Однако 11 ноября пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что власти Украины не были заранее проинформированы о состоявшемся телефонном разговоре.

Команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

В сентябре американский политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы.

Если я выиграю, я гарантированно получу сделку в качестве избранного президента. Эта война никогда не должна была случиться... И у меня есть идея — может быть, не план, а идея — для Китая Дональд Трамп избранный президент США

Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию... Но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными Дональд Трамп избранный президент США

Республиканец подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

7 ноября стало известно, что команда Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. Как сообщает источник The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды президента указал, что американцев не посылают поддерживать мир на Украине.