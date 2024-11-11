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14:59, 11 ноября 2024Мир

В России оценили возможность Трампа устроить переговоры Москвы и Киева

Карасин: Трампу нужно предпринять усилия, чтобы начать переговоры по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Seth Wenig / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу необходимо будет предпринять усилия для того, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор оценил обещание Трампа начать переговоры в первый день президентства.

«Это искусственная подача материала. Во-первых, слово "посадить" в русской этимологии имеет разные значения. Во-вторых, ничего под команду Россия никогда не делает», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Россия внимательно будет изучать подходы новой администрации президента США по украинской теме.

«После этого мы будем готовы обсудить дальнейшее развитие и дальнейший диалог. Но так, чтобы сразу садиться за стол переговоров — для этого надо предпринять администрации какие-то колоссальные усилия в плане разработки собственной позиции и до этого обсудить эту позицию с нами», — заключил он.

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Ранее Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства. Кроме того, избранные президент США планирует начать массовую депортацию мигрантов и закрыть южную границу США. Дополнительно в его список дел входит возможное помилование тех людей, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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