Трамп начал менять курс США по Украине и Израилю до инаугурации. Что об этом известно?

Bloomberg узнал о плане Трампа изменить курс по Украине и Израилю до инаугурации

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на бывшего чиновника администрации Трампа.

По данным издания, Трамп уже формирует политику по ключевым направлениям, несмотря на то, что до вступления его в должность остается более двух месяцев.

По словам собеседника издания, избранный президент получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче Байдена.

«Противники США могут заранее изменить свое поведение — некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния», — добавил он.

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В США упрекнули Зеленского в желании склонить Трампа к глупым и опасным действиям

При этом стало известно, что команда новоизбранного лидера США обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет.

Также сообщалось, что Трамп в разговоре с руководителями стран-членов Евросоюза не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины.

На фоне этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский желает склонить избранного лидера США к глупым и опасным действиям, поэтому находится с ним в контакте.

Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа

Дуглас Макгрегор экс-советник Пентагона

Однако Макгрегор считает, что украинскому лидеру будет сложно это сделать, поскольку Трамп «реально смотрит на мир, опираясь на факты и действительное положение вещей».

Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского

Также стало известно, что 6 ноября американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Маск подключился к телефонному разговору Зеленского и Трампа. Источники издания Axios предположили, что участие Маска в беседе может демонстрировать, какую важную политическую роль он будет играть при администрации Трампа в Белом доме. Сообщается, что во время звонка бизнесмен заверил Зеленского, что продолжит снабжать украинскую армию терминалами Starlink.

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На фоне этого Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что республиканец Дональд Трамп выиграл выборы в США. Таким образом он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.

Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам

Ранее Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам за время своего президентства. Об этом он сказал, выступая в своем имении в Мар-а-Лаго во время подсчета голосов.

Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить Дональд Трамп президент США

Трамп также напомнил, что в его предыдущий президентский срок США начали кампанию лишь против боевиков ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). «Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — подчеркнул политик.

Тогда же политик пообещал вернуть США в золотой век и сделать страну безопасной и процветающей. «Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, о которых никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки», — отметил Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Трамп обещал остановить украинский конфликт за сутки

Еще до начала предвыборной гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве подобный план называли слишком оптимистичным и невыполнимым и относились к нему скептически.

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Например, Зеленский подчеркивал, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Украинский лидер также допускал прекращение американской военной помощи. При этом он указывал, что на этот случай у Украины есть «собственный внутренний план, как усилить себя».