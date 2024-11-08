К разговору Трампа и Зеленского подключился Илон Маск

Axios: к телефонному разговору Трампа и Зеленского подключился Маск

Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает портал Axios.

Издание указывает, что участие Маска в беседе может демонстрировать, какую важную политическую роль он будет играть при администрации Трампа в Белом доме. Во время звонка бизнесмен заверил Зеленского, что продолжит снабжать украинскую армию терминалами Starlink.

«Частные беседы Трампа и его команды с Зеленским и его советниками за последние два месяца, в том числе в среду, были для украинцев несколько более обнадеживающими», — указали Axios собеседники, отмечая имевшую место обеспокоенность украинской стороны из-за возможного прекращения американской военной поддержки.

В октябре Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.