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23:36, 8 ноября 2024Мир

Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС

WSJ: Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, в разговоре с руководителями стран-членов Евросоюза не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказали источники издания, Трамп после победы на выборах провел беседу с многими лидерами Евросоюза. В разговоре президент Франции Эммануэль Макрон добивался от Трампа того, чтобы любое дипломатическое взаимодействие с Россией относительно Украины привело к настоящим уступкам со стороны Кремля.

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что он и другие руководители передали Трампу послание. «Если мы проявим слабость в отношении России, какой сигнал это даст остальному миру, включая Китай?» — говорилось в послании.

При этом WSJ уточняет, что Трамп во время телефонных разговоров не давал обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы.

Ранее газета WSJ писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, при условии что Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

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