Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 6 ноября 2024Мир

Трамп пообещал вернуть США в золотой век

Трамп о переизбрании: это будет золотой век Америки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал вернуть Америку в золотой век и сделать страну безопасной и процветающей. Об этом политик заявил выступая перед сторонниками во Флориде. Трансляция доступна на YouTube-канале Fox 5 Washington DC.

«Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, о которых никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки», — сказал он.

Ранее Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. «Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал он. По словам политика, его успех стал «политической победой, которой прежде не знала история США».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США закрылись избирательные участки. Трамп объявил о своей победе, Харрис отказалась от выступлений

      Назван лучший футболит РПЛ в октябре

      В российском регионе из-за атаки ВСУ усилили безопасность на гражданских объектах

      Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Армении задержали в аэропорту Москвы

      Захарова заметила несостыковку в словах Макрона о Трампе

      Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

      Украинского агента отдали под суд за попытку отравить выпускников летного училища России

      Россиянка прожила всего несколько недель после ожога от тепловой пушки

      Россиянам назвали способы распознать мошенников при покупке онлайн-курсов

      Врач призвал водителей не ездить за рулем в одной позе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше