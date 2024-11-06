Трамп пообещал вернуть США в золотой век

Трамп о переизбрании: это будет золотой век Америки

Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал вернуть Америку в золотой век и сделать страну безопасной и процветающей. Об этом политик заявил выступая перед сторонниками во Флориде. Трансляция доступна на YouTube-канале Fox 5 Washington DC.

«Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, о которых никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки», — сказал он.

Ранее Трамп объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. «Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом», — сказал он. По словам политика, его успех стал «политической победой, которой прежде не знала история США».