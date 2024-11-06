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11:05, 6 ноября 2024Мир

Трамп заявил о намерении положить конец войнам

Трамп заявил, что за время своего президентства положит конец войнам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Одерживающий победу кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец всем войнам за время своего президентства. Его цитирует РИА Новости.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — сказал он, выступая в своем имении в Мар-а-Лаго.

Трамп напомнил, что в его предыдущий президентский срок США начали кампанию лишь против боевиков ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). «Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп пообещал вернуть Америку в «золотой век» и сделать страну безопасной и процветающей.

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