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06:43, 9 ноября 2024Мир

В США заявили о желании Зеленского склонить Трампа к глупым и опасным действиям

Макгрегор: Зеленский желает склонить Трампа к глупым и опасным действиям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский желает склонить избранного лидера США Дональда Трампа к глупым и опасным действиям, поэтому находится с ним в контакте. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа», — сказал полковник.

Макгрегор считает, что украинскому лидеру будет сложно это сделать, поскольку новоизбранный президент реально смотрит на мир, опираясь на факты и действительное положение вещей.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет.

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