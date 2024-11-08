Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

Маск предрек скорый конец кровопролитного конфликта на Украине благодаря Трампу

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что республиканец Дональд Трамп выиграл выборы в США. Таким образом он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.

Предприниматель подчеркнул, что бессмысленные жертвы скоро закончатся. «Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — добавил он.

После выборов в США газета The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.