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22:32, 8 ноября 2024Мир

Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

Маск предрек скорый конец кровопролитного конфликта на Украине благодаря Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине благодаря тому, что республиканец Дональд Трамп выиграл выборы в США. Таким образом он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах политика на посту главы государства.

Предприниматель подчеркнул, что бессмысленные жертвы скоро закончатся. «Время для подстрекателей-спекулянтов истекло», — добавил он.

После выборов в США газета The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Как было сказано в материале, переходная администрация Трампа собирается «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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