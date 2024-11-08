Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 8 ноября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о корректировке требований России по СВО

Песков о корректировке требований России по Украине: цели СВО остаются прежними
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Цели специальной военной операции (СВО) остаются прежними. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он ответил на вопрос о вероятных изменениях целей спецоперации. Он напомнил, что Путин ни разу не говорил о смене вектора СВО, а наоборот, неоднократно повторял, что цели остаются прежними.

«Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — пояснил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не ставит сроки окончания спецоперации. По его словам, СВО закончится тогда, когда победит Россия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор рассказал о борьбе с мигрантами в регионе. Как ему удалось добиться оттока приезжих?

      В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

      Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

      В Кремле отказались оценивать планы Трампа по Китаю

      В Подмосковье школьница оказалась под колесами электрички, выжила и попала на видео

      Немецкая оппозиция усилила давление на Шольца и предложила обсудить вотум доверия в ноябре

      Поставки чугуна из России рухнут из-за санкций

      Толпа трансгендеров напала на россиянина в Таиланде, избила его и попала на видео

      Назван срок прихода климатической зимы в Россию

      Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше