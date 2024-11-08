В Кремле ответили на вопрос о корректировке требований России по СВО

Песков о корректировке требований России по Украине: цели СВО остаются прежними

Цели специальной военной операции (СВО) остаются прежними. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он ответил на вопрос о вероятных изменениях целей спецоперации. Он напомнил, что Путин ни разу не говорил о смене вектора СВО, а наоборот, неоднократно повторял, что цели остаются прежними.

«Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — пояснил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не ставит сроки окончания спецоперации. По его словам, СВО закончится тогда, когда победит Россия.