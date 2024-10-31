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10:25, 31 октября 2024Россия

В России высказались о сроках достижения всех целей СВО

Депутат Швыткин: Россия не ставит сроки окончания СВО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия не ставит сроки окончания специальной военной операции, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы не строим иллюзий в отношении того, что ослабевают поставки западных вооружений, техники и так далее, потому что сегодня под видом наемников практически присутствуют регулярные подразделения армий Запада, стран блока НАТО. Второе: поставки вооружения, техники, боеприпасов продолжаются и достаточно активно. Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — сказал депутат.

Ранее американская газета The Washington Post (WP) написала о том, что «к следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего». Там отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно сопротивляются, но вынуждены и дальше уступать территории на фоне ослабевающей военной поддержки с Запада.

Издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники, сообщило, что Россия и Украина ведут предварительные переговоры. Уточнялось, что Москва и Киев обсуждают прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о переговорах между Россией и Украиной вбросами.

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