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13:20, 30 октября 2024Мир

В США предрекли достижение Россией всех военных целей на Украине в 2025 году

WP: Россия достигнет всех поставленных военных целей на Украине в 2025 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия достигнет всех своих поставленных военных целей на Украине в 2025 году. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», — указывают авторы материала.

WP отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно сопротивляются, но вынуждены и дальше уступать территории на фоне ослабевающей военной поддержки с Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения о переговорах между Россией и Украиной.

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      Глеб Бажуткин
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