В США предрекли достижение Россией всех военных целей на Украине в 2025 году

WP: Россия достигнет всех поставленных военных целей на Украине в 2025 году

Россия достигнет всех своих поставленных военных целей на Украине в 2025 году. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего», — указывают авторы материала.

WP отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчаянно сопротивляются, но вынуждены и дальше уступать территории на фоне ослабевающей военной поддержки с Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения о переговорах между Россией и Украиной.