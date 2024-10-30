В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах между Россией и Украиной

Песков: сообщения о переговорах между Россией и Украиной являются вбросами

Сообщения о переговорах между Россией и Украиной являются вбросами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал соответствующие сообщения представитель Кремля.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники, сообщило, что Россия и Украина ведут предварительные переговоры. Уточнялось, что Москва и Киев обсуждают прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

27 октября депутат Верховной Рады Евгений Шевченко призвал украинские власти как можно скорее начать переговоры с Россией. Парламентарий также выступил против одностороннего договора, возлагающего на одно государство совокупность прав, а на второе — совокупность обязанностей.