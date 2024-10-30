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01:54, 30 октября 2024Мир

Стало известно о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергетике

FT: Россия и Украина ведут переговоры по прекращению ударов по энергообъектам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Diana Vyshniakova / Reuters

Россия и Украина ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники.

Отмечается, что переговоры проходят при посредничестве Катара. По данным издания, летом стороны были близки к достижению соглашения, однако переговоры были сорваны вторжением украинских войск в Курскую область.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — заявил собеседник газеты. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, за последние недели Москвой и Киевом уже была сокращена частота атак на энергетическую инфраструктуру друг друга. По его словам, это произошло в рамках договоренности, достигнутой спецслужбами двух государств.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после обмена военнопленными между Россией и Украиной пообещали продолжать посредничество для мирного урегулирования конфликта. Ведомство подчеркнуло, что ОАЭ стремятся «поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных».

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      Марина Совина
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