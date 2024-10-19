В ОАЭ пообещали продолжить быть посредником для урегулирования конфликта на Украине

МИД ОАЭ: продолжим быть посредником для урегулирования конфликта на Украине

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после обмена военнопленных между Россией и Украиной пообещали продолжать быть посредником для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится, что ОАЭ стремится «поддержать все инициативы, которые могли бы смягчить гуманитарные последствия кризиса, в том числе для беженцев и пленных». МИД поблагодарило Россию и Украину за то, что они откликнулись на предложение о посредничестве при обмене, «несмотря на трудности нынешних военных условий».

18 октября Минобороны России сообщило о возвращении из плена 95 военнослужащих в результате обмена. Позже информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.