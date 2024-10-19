Зеленский прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной

Зеленский заявил о возвращении на Украину 95 военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал обмен пленными с Россией по формуле 95 на 95.

«95 наших людей снова дома», — говорится в сообщении. Зеленский упомянул, что среди обменянных есть военные, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь».

18 октября Минобороны России сообщило о возвращении из плена 95 военнослужащих в результате обмена. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. После этого все военнослужащие будут отправлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).