На Украине призвали начать переговоры с Россией

Депутат Рады Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией

Оппозиционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чем раньше они [переговоры] начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины, — заявил он.

По словам Шевченко, чтобы получить наиболее выгодные условия, нужные две основы. Первая заключается в наличии баланса интересов «у враждебных и воюющих» сторон. Он выступил против одностороннего договора, возлагающего на одно государство совокупность прав, а на второе — совокупность обязанностей.

Депутат добавил, что второй основой для заключения мирного договора является «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. По его словам, речь идет не о доверии, а о «контакте» менталитетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется. При этом он подчеркнул, что Россия не намерена идти на какие-либо уступки.