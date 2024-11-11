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12:19, 11 ноября 2024Россия

В Кремле порассуждали о возможной эскалации в зоне СВО

Представитель Кремля Песков заявил, что исключать эскалации в зоне СВО нельзя
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Исключать эскалации в зоне специальной военной операции (СВО) нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его рассуждения по ситуации приводит Ura.ru.

В то же время пресс-секретарь президента России подчеркнул, что никакие виды вооружений не способны будут изменить динамику боевых действий на Украине.

«Слова европейских лидеров демонстрируют, что они продолжают свою линию и продолжают добиваться стратегического поражения Российской Федерации», — пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что динамика в проведении спецоперации военнослужащим хорошо понятна.

ЖЗЛ
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