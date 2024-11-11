Влияние подрыва дамбы под Кураховом на наступление ВС России оценили

Эксперт Рожин: подрыв дамбы под Кураховом не остановит наступление ВС РФ

Подрыв дамбы под Кураховом не помешает наступлению российских войск, но может немного замедлить его темпы. Значение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил в беседе с «Абзацем» военный эксперт Борис Рожин.

«Спасет ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идет штурм восточной окраины [Курахово]. И с юго-востока также идет наступление — со стороны Богоявленки», — заявил Рожин.

Он добавил, что при этом скорость продвижения ВС России по затопленной местности может несколько сократиться.

Ранее появились сообщения о подрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны к западу от Курахово. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.