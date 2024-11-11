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16:41, 11 ноября 2024Бывший СССР

Влияние подрыва дамбы под Кураховом на наступление ВС России оценили

Эксперт Рожин: подрыв дамбы под Кураховом не остановит наступление ВС РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подрыв дамбы под Кураховом не помешает наступлению российских войск, но может немного замедлить его темпы. Значение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил в беседе с «Абзацем» военный эксперт Борис Рожин.

«Спасет ли это кураховскую группировку [ВСУ]? Нет, потому что помимо наступления с севера или наступления с юга к той же дороге, которую они пытаются прикрыть, также идет штурм восточной окраины [Курахово]. И с юго-востока также идет наступление — со стороны Богоявленки», — заявил Рожин.

Он добавил, что при этом скорость продвижения ВС России по затопленной местности может несколько сократиться.

Ранее появились сообщения о подрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны к западу от Курахово. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.

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