На Украине официально подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Донецкая ОВА официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы администрации Вадима Филашкина.

«[Подтопление] потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине», — заявил он.

Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра. При этом он заявил, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

Ранее участник батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов рассказал, что в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища подтопило ряд населенных пунктов в Великоновоселковском районе к западу от Курахово.