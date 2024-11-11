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18:20, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине официально подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Донецкая ОВА официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы администрации Вадима Филашкина.

«[Подтопление] потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине», — заявил он.

Филашкин сообщил, что по состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра. При этом он заявил, что подтоплений жилых домов не зафиксировано.

Ранее участник батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов рассказал, что в результате подрыва дамбы Кураховского водохранилища подтопило ряд населенных пунктов в Великоновоселковском районе к западу от Курахово.

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