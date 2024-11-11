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17:01, 11 ноября 2024Бывший СССР

Боец «Айдара» рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Боец ВСУ Бунятов: после подрыва дамбы Кураховского водохранилища подтоплены села
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Дед / Wikimedia

После подрыва дамбы Кураховского водохранилища подтоплены села к западу от Курахово. Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман в своем Telegram-канале.

«Был подтоплен ряд деревень в направлении Богатыря (село в Великоновоселковском районе к западу от Курахово — прим. «Ленты.ру»)», — заявил украинский солдат.

Бунятов рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища и обвинил в инциденте Россию. По его словам, дороги остаются пригодными для использования, однако перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг населенных пунктов ограничено.

Днем 11 ноября появились сообщения о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.

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