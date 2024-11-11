Офицер ВСУ заявил о продвижении ВС России в Курахово

Офицер ВСУ Алекс: ВС России продвинулись в Курахово и подошли к Дальнему

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Курахово и подошли к населенному пункту Дальний в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Ничего хорошего такие продвижения не несут», — подчеркнул офицер ВСУ.

Алекс заявил о продвижении ВС России в Курахово и приближении к поселку Дальний к югу от города в ДНР. При этом боец добавил, что степень продвижения российских военных в черте Курахово пока не ясна.

Ранее появились сообщения о подрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны к западу от Курахово. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.