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15:22, 11 ноября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ заявил о продвижении ВС России в Курахово

Офицер ВСУ Алекс: ВС России продвинулись в Курахово и подошли к Дальнему
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Курахово и подошли к населенному пункту Дальний в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

«Ничего хорошего такие продвижения не несут», — подчеркнул офицер ВСУ.

Алекс заявил о продвижении ВС России в Курахово и приближении к поселку Дальний к югу от города в ДНР. При этом боец добавил, что степень продвижения российских военных в черте Курахово пока не ясна.

Ранее появились сообщения о подрыве ВСУ дамбы Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны к западу от Курахово. После взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.

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