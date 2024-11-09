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15:33, 9 ноября 2024Мир

США отказали Украине в приоритетной поставке систем ATACMS. Глава Пентагона заявил, что Зеленский просит слишком много

Остин отказал Зеленскому в приоритете по ATACMS, заявив, что тот многого хочет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: John Hamilton / AP

Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников и советника из правительства Украины.

По информации издания, Остин заявил Зеленскому, что тот просит слишком много.

Глава Пентагона объяснил отказ президенту Украине в приоритетных поставках ATACMS

Министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского отдать приоритет Украине перед другими покупателями при поставке систем ATACMS

The Wall Street Journal

Собеседники WSJ рассказали, что Остин отказал Зеленскому в поставках ракетных комплексов в обход других стран, чтобы не нарушать давние соглашения с остальными заказчиками. По его словам, разрыв договоренностей с другими клиентами обернулся бы большой проблемой.

Кроме того, утверждается, что Пентагон имеет ограниченное количество боеприпасов, которое он может предоставить Киеву для истребителей F-16.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ранее Пентагон заявил о неспособности ВСУ достичь баз ВКС России ракетами ATACMS

В октябре Остин сообщил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится достичь баз Воздушно-космических сил (ВКС) России с помощью ракет ATACMS. Шефу Пентагона задали вопрос о том, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ. На это Остин ответил, что Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.

До этого в августе ВСУ атаковали американскими ракетами Севастополь. На улице Симонка фугасная часть ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой ракеты упала на проспекте Генерала Острякова.

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