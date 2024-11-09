Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракет ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
«Министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского отдать приоритет поставкам систем ATACMS Украине перед другими покупателями», — говорится в материале.
По словам одного из чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS «был бы большой проблемой».