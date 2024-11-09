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14:15, 9 ноября 2024Мир

Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS

Глава Пентагона Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ракет ATACMS
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: United States Army / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракет ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.

«Министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Владимира Зеленского отдать приоритет поставкам систем ATACMS Украине перед другими покупателями», — говорится в материале.

По словам одного из чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS «был бы большой проблемой».

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