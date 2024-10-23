Пентагон заявил о неспособности Украины достичь баз ВКС России ракетами ATACMS

Шеф Пентагона Остин заявил, что Украина не сможет достичь ATACMS баз ВКС России

У Украины не получится достичь баз российских Воздушно-космических сил (ВКС) с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли США удовлетворить просьбу Киева применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ, Остин заявил, что Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.

Ранее постпред США в НАТО Джулианна Смит указала, что подход США к ограничению на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет для ударов по территории России «остается прежним».

Тем временем телеканал Fox News сообщил, что администрация президента США Джо Байдена не рассматривает возможность снятия ограничений на удары ВСУ вглубь российской территории.