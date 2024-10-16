Постпред США в НАТО высказалась о перемене подхода к применению дальнобойных ракет Киевом

Постпред США в НАТО: ограничение на использование Киевом ракет остается прежним

Подход США к ограничению на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории России остается прежним. Об этом заявила постпред США в НАТО Джулианна Смит, передает РИА Новости.

«Мне нечего объявить о перемене в подходах США», — сказала Смит, напомнив, что Украина получила разрешение США на использование ракет в окрестностях и для защиты Харькова.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. При этом он добавил, что Вашингтон «надеется на возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем».