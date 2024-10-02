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19:53, 2 октября 2024Мир

В Госдепе высказались о поставках ракет ATACMS Украине для ударов вглубь России

Госдеп: поставки ракет ATACMS для ударов ВСУ вглубь России активно обсуждаются
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andrew Dickson / U.S. Army / АР

Возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает РИА Новости.

«Я пока не готов сказать что-либо конкретное по поводу поставок ракет ATACMS Украине. Но этот вопрос сейчас активно обсуждается», — отметил чиновник.

Кэмпбелл добавил, что Вашингтон «надеется на возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем».

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары ВСУ вглубь России только в том случае, если они используют свое оружие.

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      Дарья Устьянцева
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