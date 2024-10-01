В Госдепе заявили о праве Украины бить по России без разрешения США

Госдеп: Украина может бить вглубь России своим оружием

Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России только в том случае, если они используют свое оружие. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Украина прежде всего суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно, для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — отметил представитель Госдепа.

По словам Миллера, в распоряжении ВСУ есть «огромное количество собственных вооружений для ударов по российским объектам». Он резюмировал, что США продолжат поставлять Украине военную помощь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что на данный момент в вопросах западной военной помощи Украине не существует «серебряной пули», которая бы изменила все на поле боя, но удары ВСУ вглубь территории России могут иметь значение в рамках более широких усилий Запада по оказанию помощи Киеву.