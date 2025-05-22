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09:12, 22 мая 2025Россия

Глава района Курской области четвертый раз попал под удар ВСУ

Врио курского губернатора Хинштейн: ВСУ атаковали авто главы района Волобуева
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев четвертый раз попал под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал Хинштейн.

Он сообщил, что пока не может связаться с Волобуевым, так как у него отключен телефон. Хинштейн пообещал сообщить о его самочувствии позднее и подчеркнул, что пострадавший курский чиновник должен быть среди тех, кого представят к госнаградам по поручению президента России Владимира Путина.

До этого дрон ВСУ атаковал машину Волобуева 23 марта. Тогда чиновник попал под удар, когда развозил хлеб жителям муниципалитета. Он рассказал, что успел выпрыгнуть из авто в последнюю секунду.

ЖЗЛ
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