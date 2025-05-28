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00:25, 28 мая 2025Мир

Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России

Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга не подтвердила информацию об отмене ограничений на удары вглубь России западным оружием.

«Я не собираюсь обсуждать это. Нет, я не собираюсь это подтверждать», — ответила Брюс на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп «серьезно» может снять ограничения для Киева на удары по территории России с помощью западного дальнобойного оружия.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. По его словам, те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США.

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