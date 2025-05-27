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21:53, 27 мая 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил России ответом на удары по Украине

Зеленский пообещал ответить России на удары по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России ответом на удары по стране. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованной в Telegram-канале политика.

«Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что не может публично говорить об имеющихся планах и возможностях страны. «Но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать отчетливо последствия того, что делают против Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский прибудет в Берлин. Der Spiegel сообщает, что главной темой обсуждения станут переговоры Украины и России, а также антироссийские санкции.

До этого Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса вступления Украины в Североатлантический альянс.

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