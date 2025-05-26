Зеленский прибудет в Берлин

Зеленский в среду прибудет с визитом в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет с визитом в Берлин. Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание сообщает, что главной темой обсуждения станут переговоры Украины и России, а также антироссийские санкции. Помимо этого , переговорщики обсудят возможности Германии в поддержке украинской военной промышленности и производстве дальнобойного оружия.

Ранее Зеленский упрекнул США за молчание после масштабного удара России по украинской территории минувшей ночью. Кроме того, украинский президент призвал Соединенные Штаты ввести новые антироссийские санкции.

До этого Зеленский сообщил, что только дополнительные санкции заставят Россию прекратить огонь.