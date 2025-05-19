Зеленский высказался о возможном вступлении Украины в НАТО

«Страна»: Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном вступлении страны в НАТО после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Зеленский ответил на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться на переговорах нейтральный статус Украины. Он дал понять, что не станет отказываться от этого курса.

«У Украины есть статус, он в Конституции страны — там все написано», — намекнул украинский лидер.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».