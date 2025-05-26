Зеленский рассказал о подготовке России к наступлению

Зеленский: Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям

Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными». Зеленский добавил, что Россия якобы рассчитывает на дальнейшие боевые действия. По его словам, разведки стран — партнеров Украины имеют такую же информацию. Он считает важным, чтобы разведки докладывали об этом «наверх».

Ранее стало известно, что Зеленский прибудет в Берлин. Der Spiegel сообщает, что главной темой обсуждения станут переговоры Украины и России, а также антироссийские санкции.

До этого Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса вступления Украины в Североатлантический альянс.