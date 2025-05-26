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20:51, 26 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о подготовке России к наступлению

Зеленский: Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными». Зеленский добавил, что Россия якобы рассчитывает на дальнейшие боевые действия. По его словам, разведки стран — партнеров Украины имеют такую же информацию. Он считает важным, чтобы разведки докладывали об этом «наверх».

Ранее стало известно, что Зеленский прибудет в Берлин. Der Spiegel сообщает, что главной темой обсуждения станут переговоры Украины и России, а также антироссийские санкции.

До этого Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса вступления Украины в Североатлантический альянс.

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