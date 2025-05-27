Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 27 мая 2025Бывший СССР

Лавров прокомментировал удары ВС России по объектам ВСУ

Лавров: Ответные удары ВС России по объектам ВСУ естественны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Ответные удары Вооруженных сил (ВС) России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-коференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши ответные удары (...) они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, [президент Украины Владимир] Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили», — объяснил министр.

Киев также «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров также сообщил, что видит попытки Европейского союза (ЕС) сорвать переговорный процесс по Украине. По его словам, среди лидеров стран ЕС много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

    Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

    Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

    «Роскосмос» поменяет механизм продажи спутниковых снимков

    41-летняя Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости