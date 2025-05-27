Лавров прокомментировал удары ВС России по объектам ВСУ

Лавров: Ответные удары ВС России по объектам ВСУ естественны

Ответные удары Вооруженных сил (ВС) России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-коференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши ответные удары (...) они абсолютно естественны в этой ситуации. Преступник должен быть наказан, и смею вас заверить, [президент Украины Владимир] Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили», — объяснил министр.

Киев также «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров также сообщил, что видит попытки Европейского союза (ЕС) сорвать переговорный процесс по Украине. По его словам, среди лидеров стран ЕС много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Россией.