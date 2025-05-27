Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 27 мая 2025Мир

Лавров раскрыл планы ЕС по срыву мирных переговоров по Украине

Лавров заявил, что видит попытки ЕС сорвать переговорный процесс по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Европейский союз (ЕС) пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий неинтересно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не допускаю попытки Брюсселя нарушить переговорный процесс — я их вижу», — указал дипломат.

Лавров добавил, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Россией. В частности, он указал на Францию, Великобританию и Польшу, подчеркнув, что они хотят втягивания США в конфликт на Украине и нарушение переговорного процесса.

Ранее Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали совершать преступления, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, но западные элиты старались этого не замечать. По его словам, Запад старается «просто не замечать, какие преступления совершает киевский режим».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

    Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

    Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

    «Роскосмос» поменяет механизм продажи спутниковых снимков

    41-летняя Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости