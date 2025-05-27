Лавров раскрыл планы ЕС по срыву мирных переговоров по Украине

Лавров заявил, что видит попытки ЕС сорвать переговорный процесс по Украине

Европейский союз (ЕС) пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий неинтересно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не допускаю попытки Брюсселя нарушить переговорный процесс — я их вижу», — указал дипломат.

Лавров добавил, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Россией. В частности, он указал на Францию, Великобританию и Польшу, подчеркнув, что они хотят втягивания США в конфликт на Украине и нарушение переговорного процесса.

Ранее Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали совершать преступления, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, но западные элиты старались этого не замечать. По его словам, Запад старается «просто не замечать, какие преступления совершает киевский режим».