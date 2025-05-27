Лавров заявил, что элиты Запада стараются не замечать преступлений ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали совершать преступления, нанося удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, но западные элиты старались этого не замечать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-коференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во все периоды перемирия ВСУ продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре: по детским садам, школам и по мирным жителям в целом. Западным элитам либо не докладывают правду о текущем положении дел [в конфликте], либо они сами закрывают на это глаза», — указал министр иностранных дел РФ.

По его словам, Запад старается «просто не замечать, какие преступления совершает киевский режим».

Ранее Лавров заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается сорвать мирный переговорный процесс по Украине, так как находящимся в Брюсселе политикам окончание боевых действий не интересно. Спикер добавил, что среди лидеров стран Евросоюза много «политиков-ястребов», продвигающих курс на конфронтацию с Москвой.