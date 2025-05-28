В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об ударах по России

Депутат ГД Белик об угрозах Зеленского: Остапа понесло

Президент Украины Владимир Зеленский, желая рассказать украинскому народу о военных успехах, «потерял берег из виду». Так угрозы украинского лидера прокомментировал депутат Госдумы (ГД) Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«"Остапа понесло" — конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится», — прокомментировал Белик слова Зеленского.

Ранее Зеленский пригрозил России ответом на удары по стране. «Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — сказал он.